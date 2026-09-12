Пролетен благотворителен бал в Стара Загора в подкрепа на модернизацията на ДЦ „Св. св. Козма и Дамян“
Събитието ще се проведе на 29 април под патронажа на Община Стара Загора
Следете всички новини, анализи и коментари за Благотворителен. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Събитието ще се проведе на 29 април под патронажа на Община Стара Загора
Стартът му ще бъде даден на 2 декември 2025 г., вторник, с откриване от 18.30 часа, а мястото е експозиционната зала в къща музей „Гео Милев“
От Зонта клуб Стара Загора призовават всеки, който разполага с неупотребявани предмети да ги опакова и донесе до 16.00 ч. днес
Инициативата е насрочена за 10-ти декември пред Кметството
Днес щe бъдe излъчeн трaдициoнният блaгoтвoритeлeн cпeктaкъл „Бългaрcкaтa Кoлeдa"
Мачът на „Арда 1924” в Първа лига на българския футбол ще бъде за малкия Алекс, който се нуждае от чернодробна трансплантация
Благотворителен бал, организиран от фондациите "Мечта за дете" и "Супер БЕБЕ", тази вечер в гранд-хотел "Приморец" ще даде началото на информационнат...
Младите старозагорци заставата зад хуманна кауза и организират благотворителен концерт в подкрепа за лечението на своя съгражданин Теодор Господинов....
Негово високопреосвещенство ще дирижира предвеликденски концерт на 1 март
Ненад Костадинов чува страшна диагноза в началото на творческия си и жизнен път. Преди около три месеца започва да изпитва болки в корема. Лекарите му...
София. На 24-ти и 26-ти октомври почитателите на оперното изкуство ще могат да видят спектакъла „Евгений Онегин". На 26 октомври спектакълът ще се и...