Благотворителен базар ще събира средства в полза на деца от Стара Загора

Благотворителен базар с празнично настроение и под наслов „Коледа с детски усмивки“ организират съвместно Община Стара Загора, къща музей „Гео Милев“ и Школата по изобразителни изкуства при НЧ „Родина-1860“ в Стара Загора.

Стартът ще бъде даден на 2 декември 2025 г., вторник, с официално откриване от 18.30 часа. Мястото е уютната атмосфера на експозиционната зала в къща музей „Гео Милев“, а базарът ще остане на разположение за покупки до 10 декември, информираха организаторите.

Децата от школата по изобразителни изкуства при НЧ „Родина-1860“ с ръководител Мариана Алипиева са подготвили прекрасни ръчно направени коледни играчки и украси, които всеки гост ще може да закупи и така да се включи в каузата. А тя е всички събрани средства да бъдат дарени в подкрепа на децата от ЦСОП „Любен Каравелов“ в Стара Загора.

В празничната програма по откриването ще участват индивидуални изпълнители от вокална студия „Усмивки“ и дамски камерен хор „Da capo“.

