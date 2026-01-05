Плащане в лева и евро в градския транспорт и „Зелена зона“ в Стара Загора

Разплащанията в градския транспорт и при паркиране в „Зелена зона“ в Стара Загора към момента протичат нормално и без затруднения. Това съобщи Радостин Танев, заместник-кмет на общината с ресор „Транспорт, екология, инвестиции и зелен преход“.
Цената на билет за градския транспорт, утвърдена от Общинския съвет на редовното му заседание през октомври 2025 г., е 80 евроцента (1.60 лв.). До края на месец януари пътниците могат да закупуват билети както в лева, така и в евро. Всички автомати за продажба на билети в автобусите и тролейбусите, както и разположените на спирките и на ЖП гарата са настроени за работа с двете валути. Към настоящия момент не са постъпвали сигнали за проблеми.
В линиите, при които е въведен режим без кондуктори, са осигурени допълнителни служители, с цел да бъде максимално улеснено ползването на услугите на „Тролейбусни и автобусни превози“ - Стара Загора.
Паркоматите на територията на града също позволяват плащане както в евро, така и в лева. Цената за паркиране в „Зелена зона“ е 1 евро за час и 50 евроцента за половин час. Налице е известно забавяне при интегрирането на новите настройки в системите на мобилните оператори. Общината разполага с уверението им, че по отчетените казуси се работи активно. До приключване на процеса, при SMS плащане таксуването е 1.02 евро.
Община Стара Загора продължава да следи процеса и ще информира своевременно гражданите при настъпване на промени, с цел осигуряване на плавен и удобен преход към разплащания в евро.
