Казанлък отбеляза 178 години от рождението на Христо Ботев

Днес отбелязваме 178 години от рождението на поета-революционер Христо Ботев. Той е роден на 6 януари 1848 в Калофер. Житейският му път продължава едва 28 години, но той остава в българската национална памет със своето творчество и революционно дело.

По повод годишнината Община Казанлък организира поднасяне на цветя пред бюст-паметника на Христо Ботев в парк “Розариум“.

Секретарят на Община Казанлък Гинка Щерева, заедно с представители на културните институти в Община Казанлък, поднесоха цветя и преклониха глава пред паметта на националния ни герой, с което засвидетелстваха, че в паметта на Казанлък живее споменът за Христо Ботев, неговата любов към родината и жертвоготовността му в името й.





