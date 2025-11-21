Симеон Сакскобургготски на бал в София

Негово Величество българският цар Симеон Втори бе сред гостите на Бала на енергийните одитори. Водещият и съорганизатор на събитието лорд Евгени Минчев откри вечерта, с топли думи към монарха и след това представи Валентина Узунова - председател на Камарата на енергийните одитори. В програмата на бала участваха попфолкзвездата Камелия, юго легендата Кеба, Сандра Александрова и Артур Надосян. В празничната вечер бяха отпразнувани 20 години от създаването на Камарата на енергийните одитори и 20 години от Закона за енергийната ефективност. На някогашният министър Мирослав Севлиевски бе благодарено за създаване на този закон, при управлението на Симеон Сакскобургготски.

Валентина Узунова с юго легендата Кеба

