Абитуриенти изненадаха класния с ретро Лада за бала

Хубава история от живота предизвика вълнения в мрежата.

За емоционална и нестандартна история от изпращането на 12Б клас в 55 СУ в София разказа абитуриентът Георги Костов. Учениците избрали оригинален начин да поканят своя класен ръководител на бала – с копие на любимия му автомобил.

Всичко започва с факта, че г-н Илиев притежава стара Lada 2103 – автомобил, към който е силно привързан и който е единственият, който е имал през живота си.

Вдъхновени от това, учениците решават да открият същия модел и да го включат в изненадата. Те намират отлично реставриран екземпляр, собственост на Момчил Русев, съобщава "Блиц".

Организацията на събитието е реализирана с подкрепата на директора д-р Таня Панчева и преподаватели от училището. Подготвени са червен килим, балони, специална покана, спусната от четвъртия етаж, както и карикатура в рамка. Изненадата е заснета професионално, включително с дрон.

Кулминацията идва, когато г-н Илиев приема поканата и отговаря с „Да“, предизвиквайки силни емоции сред учениците.

Идеята обаче не приключва дотук. По думите на Георги Костов, следващата стъпка е възстановяване на оригиналната „Лада“ на класния по същия начин – проект, който вече е в ход и предизвиква допълнително възхищение.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com