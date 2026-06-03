Тарикати зад щанда! Нова шашма с цените

Помните ли как, за да заобиколят закона за еврото, ресторантите смениха менютата си, прекръстиха ястията, обявиха ги за нови и вдигнаха цените? Е, нещо подобно се опитват да правят в момента недобросъвестни търговци. За да финтират нормативните актове, те не вдигат цените, но - намаляват грамажа.

Удължаването на мерките за контрол с цел превенция на икономически необоснованото повишаване на цените е необходимо за защитата на потребителите от недобросъвестни търговци, заяви основателят на онлайн платформата "Ние, потребителите" Габриела Руменова.

Тя обаче предупреди, че има риск някои оператори да намалят количеството в потребителската опаковка или да заменят съставки в продукти с по-некачествени, за да запазят крайната цена или да не се стига до силно забележимо поскъпване.

По нейни думи вече има такива опити.

"Много е важно в този период, когато темата за цените е чувствителна, потребителите да обръщат внимание на това как изглеждат продуктите. Вече имаме примери от практиката производители да намаляват грамажа в разфасовките, за да запазят цените. Ако ние сравняваме продукти само по цените и не обърнем внимание на количеството, може да съпоставяме една потребителска опаковка на един и същи продукт от 700 грама с друга от килограм.", обясни експертът.

По тази причина тя посочи, че дори намеренията да са добри, е трудно да се аргументира практическата полза от въвеждането на понятието "справедлива цена", както и от платформата за цените на веригите.

"Не сме 1986 г., когато човек влиза в магазина и иска една бучка сирене, кашкавал и един колбас. Много са продуктите като вид и асортимент. Колко вида сирена могат да влязат в т.нар. "кошница", дали са тези, които потребителите търсят?... Създава се изкуствено ограничаване и не виждам как клиентите могат ефективно да ползват тази информация, дори тя да е акуратна", отбеляза Руменова.

Според нея друга възможност е в стремежа си да не се стига до рязко покачване на цените, търговците да променят съставки или да ги заменят с по-некачествени. Потребителите обаче по-трудно могат да го установят.

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