Радев с мощно послание за 2 юни

Всяко поколение носи своята отговорност пред българската свобода и я отстоява с живота и с делата си. Това написа във фейсбук профила си премиерът Румен Радев.

„В Деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България нека си спомним за смелостта на предците ни, които издържаха своя изпит пред историята“, призова той.

„Поклон пред паметта на достойните, чиято осъзната саможертва възкресява България през вековете!“, допълни Радев.

На 2 юни традиционно всички отдаваме почит към Христо Ботев и загиналите за свободата на България с вой на сирени в цялата страна.

Точно в 12:00 на обед се очаква сиренната система да се задейства за 2 минути.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com