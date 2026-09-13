Радев с мощно послание за 2 юни
Свободата се отстоява с дела и саможертва, написа премиерът
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Свободата се отстоява с дела и саможертва, написа премиерът
Трябва да изхвърлим тези, които го направиха
д-р Милен Врабевски e председател на основаната от него през 2007 г. фондация "Българска памет". През 2013 г. получава най-високото отличие на Европей...
Георги Даскалов, ekipnews.com В центъра на Виена, близо до двореца "Белведере", има огромен мемориал на Червената армия, увенчан с 20-метрова статуя...
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Докато не станем нормална държава, спортните успехи ще бъдат опиум за народа Само за една нощ Кубрат Пулев измина познатия отпреди две хилядолетия пъ...
Нека политиците ни да станат държавници, казва академик Георги Марков - Акад. Марков, стана много актуално политическите партии да развяват знамето н...