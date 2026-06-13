Радев с мощно послание за 2 юни
Свободата се отстоява с дела и саможертва, написа премиерът
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Свободата се отстоява с дела и саможертва, написа премиерът
Сирени почитат Ботев и героите на свободата
Минута мълчание и вой на сирени
Президентът с позиция във Фейсбук
Отбелязваме Деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България
Благоевград ще почете паметта на великия български поет, публицист и революционер Христо Ботев
Бизнесменът подари плакати на Ботев и Левски в Деня на почит към героите Бизнесменът и независим кандидат за президент Веселин Марешки обяви днес съз...
Със сирени днес отдаваме почит към загиналите за свободата и независимостта на България. Денят на Ботев за пръв път се отбелязва във Враца и Пловдив п...
Налягането ще се задържи високо, атмосферата остава спокойна. Времето ще е слънчево и още малко по-топло. Вятърът ще е слаб до умерен от изток, отслаб...