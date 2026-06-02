Улиците в София станаха реки

Проливният дъжд в София предизвика локални наводнения в различни части на града, твърди "Блиц".

Споревд кадри, които медията е събрала от социалните мрежи се вижда, че част от улиците буквално са се превърнали в реки.

Според метеороличната прогноза през целия ден ни очакват валежи с гръмотевични бури. Прогнозните количества за денонощието са до 30-35 mm, локално до 45-50 mm, издаден е и жълт код за района.

Според прогнозите на Meteo Balkans oколо и след обяд ще започне развитието на мощна купесто-дъждовна облачност в Централна Стара планина, Предбалкана, както и в Югозападна България.

Там локално са възможни значителни количества валежи за кратко време, силни пориви на вятъра и градушки. За тези райони е издадено и ниво 2 за силни гръмотевични бури.

