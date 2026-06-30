Евгени и Карло блестят на бал в замъка на Шели

Новината, че пиарът и благотворител лорд Евгени Минчев и топмоделът Карло Бейкър вече не се срещат, бе опровергана от появата им в дует на бал в замъка Горинг в Обединеното кралство. Те се изкачиха по тържествената стълба, познала през вековете стъпките на кралица Виктория, поета Пърси Шели и съпругата му Мери Шели. Евгени и Карло бяха сред най-забелязваните заради своята ексцентричност и излъчване.

Домакин бе кралският биограф лейди Колин Кембъл, притежател на замъка. Сред гостите бяха принцеса Олга Романова, аристократката Максин дел Торес, сър Питър Колман, филмовият продуцент Аманда Елиъш и приятелят й Джоузеф Харел.

Лейди Колин Кембъл и принцеса Олга Романова, пра-пра-пра-племенница на цар Николай Втори

Близо 350 души наддаваха за ценни предмети в името на благотворителността за ветераните от войните.

Кралският биограф и щастливите Евгени и Карло споделяха една маса

В годините замъка Горинг е бил собственост на британския поет Пърси Шели, а след смъртта му остава на вдовицата Мари Шели, автор на романа „Франкенщайн“.

Филмовият продуцент Аманда Елиъш, приятелят й Джоузеф Харел и президентът на Имперския бал в Лондон Кристофър Аркъл

Евгени и Карло бяха щастливи заедно и на обяд в частния клуб The Lansdowne в Лондон, преди да се върнат в София за своето годишно Negroni party. След него вероятно ще заминат за Барбадос, където ги очакват приятели. Сред предстоящите им летни ангажименти е и записът в тяхно изпълнение на „Псалм 23“ по музика на лорд Минчев. Вече шест години Евгени и Карло правят месечни совалки заедно между Обединеното Кралство и България, а щастието е изписано на лицата им.

Замъкът Горинг в пълния си блясък

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