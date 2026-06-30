Джоли с неочаквано признание. Истината за живота след Пит

Анджелина Джоли направи неочаквано признание за живота си след развода с Брад Пит. Актрисата сподели, че не е имала романтична връзка с никого, след като се разделиха с бившия си съпруг.

В ново интервю за Yahoo Entertainment, посветено на последния ѝ филм „Couture“, Джоли сподели, че все още е сама.

„Ако трябва да бъда откровена, не съм излизала на срещи, откакто се разведох преди десет години. Затова сякаш тази част от живота ми вече не е в центъра на вниманието ми, когато съм съсредоточена върху децата и семейството си“, каза тя.

Джоли заяви, че вече не се измъчва от въпросите, които са я вълнували като млада жена.

„Да, напълно. И може би отново се превръщам в човека, който някога бях. Откривам нещо ново сега, когато дъщерите ми пораснаха. Разговарям с тях като с млади жени и виждам какво искам за тях. Виждам какво не искам да загубят и за какво искам да се държат. Това ми напомня какво може би аз самата съм загубила“, сподели 51-годишната актриса, предаде БГНЕС.

Звездите от филма „Мистър и мисис Смит“ се сгодиха през 2012 г. след седем години заедно и сключиха брак на частна сватбена церемония в Шато Миравал във Франция през август 2014 г. Двойката обаче се раздели през 2016 г., а носителката на „Оскар“ посочи „непреодолими различия“ като причина за развода. Анджелина и Брад имат шест деца – 24-годишния Мадокс, 22-годишния Пакс, 21-годишната Захара, 20-годишната Шайло и 17-годишните близнаци Нокс и Вивиен.

През 2019 г. и двамата официално бяха обявени за несемейни, но и до днес водят ожесточени съдебни спорове за общи имоти и бизнес интереси, включително за лозарското имение и винарната във Франция. Въпреки това Анджелина намекна, че в живота ѝ предстоят промени.

„Да, нещата се променят, но по начин, който не очаквах. Не се чувствам така, сякаш съм на 51 години и започвам да мисля за остаряването. По-скоро си мисля, че трябва отново да започна да живея. Да бъда свободна отново. По някакъв начин животът сякаш ме е пречупил“, каза тя с усмивка.

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