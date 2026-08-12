Дочев се издаде! Ето я новата звездна двойка

Новата звездна двойка у нас вече е ясна! След дълги спекулации, Петър Дочев и Александра Фейгин издадоха, че са заедно. Това се случи чрез кадри в социалните мрежи.

Актьорът и водещ на "Преди обед" сподели в Инстаграм снимки от лятната си почивка край морето, на които се вижда млада жена в гръб с руса коса, както и две сенки - неговата и на дамата, хванати за ръце. Макар и лицето на Фейгин да не се вижда, потвърждение, че това е тя, дойде от самата нея. Шампионката по кънки на лед публикува в своя профил кадри от същото място, на което е и Дочев. Макар и тя да не показва с кого е, за никого вече не е тайна, че именно актьорът я придружава.

С това става ясно, че Петър Дочев се е разделил с актрисата Ирмена Чичикова, с която бяха заедно в продължение на 8 години. В сърцето и живота му сега се е настанила младата фигуристка. Двамата се запознават по време на гостуване на фигуристката в предаването "Преди обед". Химията им е очевидна за всички, но помежду им не се случва нищо, освен професионално сътрудничество. Двамата си партнират в няколко проекта, включително фотосесии и спектакъла "Кораб в сърцето", което обединява кънките на лед и театъра. Явно това е допринесло за сближаването им и е дало начало на връзката и любовта им.