Голямо признание! Правят Лили Иванова "Офицер" на Франция

Примата на българската естрада Лили Иванова ще бъде удостоена с френския Орден за изкуство и култура, степен “Офицер”, присъден ѝ с указ на министъра на културата Катрин Пегар. Това съобщи българската легенда във Фейсбук.

"Благодаря на г-жа Катрин Пегар - Министър на културата на Френската република, на Н.Пр. г-жа Мари Дюмулен - извънреден и пълномощен посланик на Френската република в Република България и на Френската държава за уважението, отношението и номинирането ми за носител на Орден за изкуство и култура, степен “Офицер”! За мен е изключителна чест!", написа примата и сподели изявление на г-жа Мари Дюмулен:

"Това отличие е признание за Вашата изключителна кариера и за отпечатька, който оставяте от десетилетия насам върху българската песен и култура. С Вашия незабравим глас и като любима фигура на няколко поколения, Вие олицетворявате с рядка постоянност високите художествени стандарти и верността към публиката.

Орденът за изкуство и култура се връчва на личности, чието творчество допринася за разпространението на изкуството по света. Приемайки Ви сред своите „Офицери", Франция отдава почит на Вашия талант и признава забележителния Ви принос към културния диалог, към който нашите две страни са толкова привързани."

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