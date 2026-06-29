Васил Велев с присъда за минималната пенсия

Дефицитът в държавния бюджет може да бъде ограничен чрез намаляване на разходите, а не чрез увеличаване на данъчната тежест. Това заяви председателят на Общото събрание на АИКБ Васил Велев в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS.

Той коментира състоянието на публичните финанси, пенсионната система и необходимостта от реформи. „Предишното правителство се свали само. АИКБ излезе на площада заедно с много други хора. Главната причина беше, че с предложения бюджет се бъркаше дълбоко в джоба на народа, за да се наливат пари в нереформирани бюджетни системи и в проекти със съмнителна ефективност”, заяви Велев.

По думите му в момента се прави опит да бъде показано реалното състояние на публичните финанси, без да се прикриват проблемите. „За първите четири месеца имаме 12,4% ръст на приходите, а в същото време 34% ръст на разходите за издръжка и 19,2% ръст на разходите за персонал. Заплатите трябваше да се увеличат с 5%, а разходите са нараснали с 19,2%. Изхарчени са повече пари, отколкото законът позволява”, подчерта председателят на Общото събрание на АИКБ.

По отношение на новия бюджет той отбеляза, че положителното е липсата на увеличение на данъчното бреме. „Този огромен дефицит според нас може да бъде по-малък. Трябва да се търсят намаления на разходите. Големият ръст, който вече е регистриран, не трябва да продължава през следващите месеци”, заяви Велев.

Според председателя на АИКБ пенсионната система се нуждае от реформи, за да се възстанови връзката между осигурителния принос и размера на пенсиите. „Нарушено е правилото за съответствие на пенсиите с осигурителния принос. Това е нечестно и стимулира сивата икономика. Когато няма значение какви осигуровки си плащал, човек получава стимул да не ги плаща”, посочи той.

И добави: „Минимална пенсия изобщо не трябва да има. Не говорим за намаляване или замразяване на пенсии, а за забавяне на ръста им, така че да бъде адекватен на възнагражденията, които се плащат в икономиката. Ако пенсиите се увеличават със заеми, това не е устойчиво и води до катастрофа”.

Той коментира още и предложението за промяна в съотношението при осигурителните вноски. „Осигуровки трябва да плащат не само държавните служители и тези в съдебната система, а и служителите по Закона за отбраната и МВР. Няма причини това да се отлага”, заяви Велев.

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