Огромно щастие за Гала! Първи думи за втората внучка

Гала се включи в ефира на "На кафе", прекъсвайки своя отпуск, за да сподели радостта си от раждането на втората й внучка.

"Не знам на какви криле съм, но съм няколко метра над земята. В живота ни пристигна хубавата Джиджи и не мога да мисля за нищо друго. На 28-и се роди – 2 килограма и 800 грама, 48 сантиметра, и много сме щастливи всички. Едно прекрасно бебче, миниатюрно, много е сладичка", сподели развълнуваната водеща.

Тя призна, че бащата на новороденото е във възторг, а по-голямата сестричка вече се е запознала с бебето.

"Каката дойде да види бебето и много му се зарадва. Казаха ни да отидем на психолог, за да направим посрещането така, че каката да не ревнува", сподели още Гала.

Гала похвали и лекарите, които са се погрижили за дъщеря ѝ Мари по време на раждането.

"Мари роди в болница „Св. София", където екипът е фантастичен, особено д-р Панова е един изключителен лекар. Аз съм в болницата почти дежурна тук", каза с усмивка щастливата баба.

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