Играта загрубя! Пит тресна Джоли в съда

Драмите между бившите съпрузи №1 в Холивуд нямат край дори след развода им.

Продължаващата с години съдебна битка между Брад Пит и Анджелина Джоли за френската винарна „Шато Миравал“ навлезе в нова фаза. Висшият съд на Калифорния уважи искане на адвокатите на Пит, с което задължава ключови представители на алкохолния гигант Stoli Group да дадат показания по делото.

Според съдебните документи от средата на юни, съдът е разпоредил няколко ключови фигури да се явят на разпити в Лондон до 30 септември. Това са Алексей Олийник (представител на виненото подразделение Tenute del Mondo) и представители на компанията Nouvel LLC (чрез която Джоли притежаваше своя дял). Правният екип на Брад Пит е категоричен, че тези лица разполагат с директна информация за тайната продажба на дела на актрисата през 2021 г. Техните показания биха могли да осветлят реалните механизми зад сделката.

Сагата започна през 2022 г., когато Пит заведе дело срещу бившата си съпруга. Неговото твърдение е, че двамата са имали джентълменско споразумение никой да не продава своята част от винарната без изричното съгласие на другия. Актрисата изцяло отрича съществуването на подобна уговорка и настоява, че е действала в рамките на закона, разпореждайки се със собствеността си както намери за добре.

Апелативният съд в Калифорния предприе обратен завой и по отношение на руския милиардер Юри Шефлер. Магистратите сметнаха за нелогично бизнесмен от такъв ранг да инвестира близо 40 милиона долара в сделката, без да е участвал активно в договарянето ѝ. На 8 юли ще се проведе отделно изслушване, което да реши дали Шефлер също ще бъде принуден да даде официални показания.

Източници, близки до Пит, определят решението като „голяма стъпка към разплитането на истината“, докато представители на Джоли омаловажават ситуацията, заявявайки, че тези междинни решения няма да променят крайния изход. Според тях Пит просто използва съда като инструмент за натиск.

Въпреки че официално двамата вече не са съпрузи, подялбата на „Шато Миравал“ изглежда ще остане в съдебните зали поне до 2027 година. Предстоят още месеци на разпити, анализи на доказателства и скъпо платени юридически маневри.

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