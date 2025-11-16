Евгени Минчев изрисува ветрило за Калина на Бизнес дама на годината

С четвърта самостоятелна изложба в Пловдив ще се представи лорд Евгени Минчев на 27 ноември. Галерия Arsenal of art гостоприемно ще приюти творенията, които той подписва с Evgeni. Между 35-те картини има и една, на която е изобразен китайският йероглиф за любов.

Носителката на голямата награда Адриана Василева със Светла Евтимова и Ана Михайлов

А в петък вечер с успех премина престижното събитие „Бизнесдама на годината“, което пи арът и благотворител проведе под почетния патронаж на Нейно царско височество княгиня Калина Българска. Тя бе облечена с пола на китайската императрица в чест на своя син, княз Симеон, който в момента е в манастира Шао Лин. Евгени доведе и легендите на българската естрада Мими Николова - първи носител на „Златният Орфей“, и Богдана Карадочева.

Минчев, легендите Богдана Карадочева и Мими Николова с дует „Аморе“

Председателят на организационния комитет Светла Евтимова приветства гостите, а топ нотариус Милена Георгиева заедно с княгиня Калина Българска връчи гран при на Адриана Василева. На сцената излязоха Стефан Митров, Богдана Карадочева, дует „Аморе“ и Сандра Александрова, за да поздравят светското общество. То аплодира и доцент Наталия Киселова, добър приятел на лорд Минчев. В своите категории бяха отличени Зорница Стойчева /Зорница естейт/, Юлия Кастелли /специалист по диаманти и скъпоценни камъни/, Пламена Динчева /Fuego effect /. Доцент Киселова поднесе престижната статуетка на Петя Кръстева за управлявания от нея хотел „Кентавър“ в Дряново.

Топ нотариус Милена Георгиева споделяше маса с княгиня Калина

За приноса си в социалната политика Христина Христова прие наградата от Светла Евтимова, а меценатът Ана Михайлов беше изненадана с извънредна статуетка Her Grace за своето изящно присъствие. Многодетната майка Виолет Вьорлер получи от Марияна Печеян наградата за своя хотел Sagittarius в Кюстендил, а Бета Давидкова – от Нери Русева за „Мода и собствен бизнес“. При дебютантите победител стана Жаклин Рангелова, която създава чанти с цитати от български автори. С изпълнения на елитното събитие блеснаха още Артур Надосян и младата попфолк надежда Джорджия.

Една от картините, които ще бъдат показани в Пловдив

Бе разиграна и благотворителна томбола. Иван и Андрей, както и Ирен Кривошиева, бяха също сред знаменитите личности на гала церемонията, на която бяха събрани средства за провеждането на Британско-българския бизнес бал в Лондон през 2026 година.

