Бейбибум 2025: Наско от БТР и Башар Рахал се фукат със синове

Сякаш за да тушират страховете от доказаната дългогодишна демографска криза у нас, през 2025 година две дузини популярни личности от различни жанрове почерпиха за деца и внуци.

Двама известни мъже, които отдавна са преминали Христовата възраст, най-после станаха мъжки бащи. Оперната певица Ивана Албрехт от Ниш, за която Наско от БТР се ожени през 2017 година, ощастливи със син рокаджията, който през февруари ще празнува 55. Двамата се запознават, когато сръбкинята е първи курс в софийската Консерватория. Тя е разказвала, че въобще не е било любов от пръв поглед. В онзи момент още не знае български и е фокусирана изцяло в ученето си. Наско е този, който полага сериозни усилия, докато станат двойка. Както се знае, музикантът е горд татко и на младата актриса Мартина Пенева, която от три сезона насам е кадър на Народния театър. Госпожицата беше назначена в академичната трупа, след като игра в Пазарджик, „Сфумато“ и участва в независими проекти. Мартина Пенева, чиято майка е топ гримьорката Силвия Стойчева, се справя успешно с ролите си в „Наблюдателите“, „Бебе на борда“, „Моби Дик“, „Русалка“, „Разходка с Гогол“.

За разлика от много знаменитости, Атанас Пенев не превърна раждането на момченцето си в медиен цирк. Той оповести новината в студиото на Лора Крумова няколко месеца, след като юнакът беше дошъл на белия свят. "С Ивана сме родители на най-красивото и най-усмихнатото бебе – Иван. Вкъщи е пълно с щастие. Той е кротък, усмихнат и ни радва постоянно. Разговаряме си само с детски звуци, а усмивката му ни разтапя. Хубавото е, че съм на възраст, в която не се плаша от нищо. Зрелостта помага да се радвам още повече", сподели тогава той.

Башар Рахал посрещна наследника си Анди през май. Актьорът продуцент нямаше как да скрие щастливото събитие, тъй като майката на бебето – колежката му Любомира Башева, слезе от сцената няколко месеца по-рано. Двамата се залюбиха покрай спектакъла „Отблизо“, в който тя влезе, след като Александра Свиленова отиде да снима в „Гунди“. Башар Рахал тъкмо се беше разделил с Райна Янева, а Любомира – със Стелиян Радев.

На Анди най-много се зарадваха Клоуи и Индия, дъщерите на Башар Рахал от първия му брак с Калина, която в Щатите продължава да гради успешна кариера на продуцент с фамилията на бившия си съпруг.

Рут Колева си подари Езра за своя рожден ден номер 35. На 17 април тя и мъжът й, с когото се венчаха малко преди това, посрещнаха първото си дете – Езра Логин Кочишки. “Той ми подари най-важната титла в живота ми – майка”, написа тогава изпълнителката, родена на 18 април.

Няколко първи дами в спорта се отчетоха с най-голямата си победа. Олимпийската шампионка по бокс от Токио Стойка Кръстева и съпругът ѝ Борил станаха родители на втора дъщеря – Боряна, чиято кака Цветелина е на три. Християна Тодорова, една от големите звезди на художествената ни гимнастика, даде живот на нова грация - Елиа. Ерика Зафирова, още една от най-успешните ни гимнастички, поднесе най-големия подарък на бореца Цветан Драганов – прекрасно момиченце.

Актрисата от „Скъпи наследници“ и „Фермата“ Даяна Ханджиева пък дублира жеста към съпруга си Кристиян Ставрев – зарадва го с близначки. Тя и вече бившият баскетболист имат момченце, Антони, на година и половина, а сега преизпълниха нормата. Момиченцата, които са 4 минути разлика, се казват Ваяна и Елеанора. Даяна и Кристиян Ставрев се запознават случайно на нейния 24-ти рожден ден. „Празнувах край басейн. Той ме видя, че танцувам и дойде при мен. Оказа се, че същата вечер приятелите му го изпращат за САЩ, където ще учи. Една година си писахме, а когато се прибра за лятната ваканция, станахме неразделни. Любовта от разстояние е изпитание.“, споделяла е красавицата от екрана.

През септември най-дългокраката синоптичка в родния ефир стана майка - Натали Трифонова и състезателят по мотоциклетизъм Мартин Чой, които дълго време криха романса си, кръстиха сина си Арън. “Светът вече е по-красив”, написа блондинката. Мартин Чой има голяма дъщеря от предишна връзка.

Камелия обяви през септември, че с мъжа й Цветин вече имат дъщеричка - Касия. Не е известно певицата да е била бременна и не е споделяла публично, че планира второ дете. Първородният ѝ син Баян се роди през 2023 г., едва наскоро Камелия разкри, че детето е плод на сурогатно майчинство. Тя от дълги години се бори с репродуктивни проблеми и е разказвала, че не може да износи бебе. Ето защо феновете ѝ предполагат, че и този път изпълнителката е използвала „утроба под наем“.

Радина Боршош за първи път се оттегли с удоволствие от спектаклите на Народния театър – направи го, за да износи и доведе до триумфална премиера Юлиан Томашевич. В трогателното послание тя написа, че сърцето ѝ вече е “пълно” и че семейството е обхванато от неописуемо щастие, което превръща деня в истински празник. Със съпруга ѝ, фотографа Владимир Томашевич, се венчаха през 2023 г. За нейния баща и бивш министър на туризма Мирослав Боршош малкият сладур е първо внуче.

Лора Караджова вече е многодетна родителка, а баща й, славният Йордан Караджов – дядо на четвърто внуче. Третото дете на певицата се казва Никола. Таткото е диджей Марсел Рохас. Двамата имат един син, а Лора има и дъщеря, Алиса, чиито баща се занимава с киокушин карате, ски и сноуборд. Семейството на Даниел Бачорски, който участва в "Hell's Kitchen" и "Traitors: Игра на предатели", също се увеличи - той стана баща за трети път.

„Мис България 2009" Антония Петрова навръх Коледа роди третото си дете - този път момиченце. Бебето се казва Антония-Виктория. „Орисвам я да е като мен, но и още по-добра във всичко, с което се захване - да побеждава!", казва инфлуенсърката.

Кристина Димитрова вече е в клуба на бабите отличнички. Поп звездата гушна малкия Георги, кръстен на прочутия си дядо, Георги Димитров-Джеки, който почина през 2021-а. Ирена Милянкова пък стана баба едва на 39. Актрисата и бивш модел сподели снимки във фейсбук на Раян, чиято майка е най-голямата дъщеря на Милянкова - Мелани-Роуз. Георги Мамалев пък се хвали с второто си внуче Никола.

Преди броени дни светът поздрави Анна Курникова и Енрике Иглесиас, които станаха родители за четвърти път. Бебето дебютира в социалните мрежи с розова шапчица на райета, което подсказа, че е момиченце. Прочутата тенисистка и певецът се запознават през 2001 година, докато снимат неговия видео клип Escape, където играят влюбена двойка. Оттогава са неразделни. Живеят в Маями и държат медиите далеч от семейството си. Успяха да опазят в тайна дори бременността на Курникова и раждането на близнаците си, вече седемгодишните Луси и Николас. Другата кака на бебето е петгодишната Мери. През 2022 г. братът на певеца, Хулио Иглесиас младши, сякаш неволно подхвърли в тв интервю, че в големия род е имало тайна сватба. Но дали е така, официално потвърждение няма. За Анна Курникова бракът никога не е бил толкова важен. Вероятно католикът Иглесиас е настоявал за венчавката, ако изобщо се е състояла.

