Горчиво! Звездите, които казаха "Да" през 2025

Основателят на Амазон Джеф Безос и бившата журналистка Лорън Санчес вдигнаха сватбата на годината. Церемонията през юни във Венеция се превърна в едно от най-коментираните събития. Булката блесна с дантелена рокля на Долче и Габана.

Певицата и актриса Селена Гомес и музикалният продуцент Бени Бланко Бени Бланко се ожениха в Калифорния, а „Горчиво“ скандираха Тейлър Суифт, Ед Шийрън, Стив Мартин. Младоженката три пъти смени визията си по Ралф Лорен.

69-годишната Ким Катрал не успя да стане булка в емблематичния сериал „Сексът и градът“, но затова пък в началото на декември каза „Да“ на звукорежисьора Ръсел Томас, който е на 55. Камерната сватба само с 12 гости беше в Лондон. Актрисата дефилира със супер елегантен костюм „Диор“, ръкавици на британската дизайнерка Корнелия Джеймс и шапка, проектирана от прочутия Филип Трейси.

Арнолд Шварценегер ожени сина си Патрик Шварценегер. Снахата на Терминатора е моделът Аби Чемпиън. Ритуалът се случи край езерото Кор д’Ален, щата Айдахо. Арни, който отдавна е разведен с журналистката Мария Шрайвър от клана Кенеди, не е единственият актьор в семейството – дъщеря му Катрин е омъжена за Крис Прат, с когото отглеждат четири деца.

Мел Би от „Спайс гърлс“ се омъжи за фризьора Рори Макфий в криптата на известната лондонска катедралата "Сейнт Пол". Роклята, творение на британската дизайнерка Джозефин Скот, беше с накъдрен корсаж, прозрачно деколте и шлейф. Младоженецът изненада с традиционен шотландски костюм.

Актрисата и певица Деми Ловато се омъжи за музиканта Джордан Лутс на романтична церемония в Калифорния, на която булката смени две зашеметяващи тоалета „Вивиен Уестууд“.

Кристен Стюарт и дългогодишната й партньорка Дилън Майер официално си казаха "да" в Лос Анджелис, след като най-после получиха разрешение за брак. Снимки разкриха, че актрисата, която изигра принцеса Даяна, е била с минипола и жилетка върху бял топ, докато сценаристката на „Бунтарка“ е носила кремава къса рокля с прозрачна горна част.

