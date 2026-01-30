Драма. Евгени Минчев се гаври с Азис

Евгени Минчев се подигра на брака на Азис и лекаря от Флорида, видя Lupa.bg. Преди дни костинбродският славей сключи гей брак в Америка. Ето какво пише паркетният лъв по този повод:

Азис- тази година булка, догодина- люлка.

Вярно е, че Азис се е женил по-рядко от Лили Иванова, но какво пък, вижте какъв отзвук само. Хубаво е, че се жени на почти 50 години, не е детеродна възраст, но стават чудеса. Пък и е женен за лекар, ако е гинеколог, нещата са опечени. Не става от ни една публикация ясно кой е булката и има ли бременност в двойката, че така внезапно прозвучаха сватбени фанфари. Азис се ожени- о, блага вест, о, попфолк радост на всички времена.

Време е да се помисли за име на бебето, което да обединява тази интернационална любов. Нали Азис е кралят на попфолка, може щерката да е кръстена Принцеса Чурулинка Костинбродска- Смит. Ако предположим, че женихът е с фамилия Смит. Ако е момче- принц Радан- Азис Български, ако са близнаци- не ми се мисли.

Много исках да купя на Азис един комбенизон, но то разноските за колет до Америка ще са по- скъпи от самият подарък. И ако позволите скромно да издам и аз една новина около себе си... Няма да се женя за приятеля ми. Ние просто се обичаме.

С обич, твоя дъщеря

Долорес Мария Гоя