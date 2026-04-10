Евгени Минчев, Карло и 175 почетоха БГ легенди

На бляскава церемония в Балкан палас бяха връчени престижните отличия в конкурса „Певец на годината“ и беше уважена паметта на най-големите звезди в родната музикална индустрия от десетилетия насам. Организаторът и притежател на бранда лорд Евгени Минчев откри с песен на Петър Чернев и помоли гостите да почетат паметта на Михаил Белчев и Янка Рупкина, които напуснаха грешния ни свят в Страстната седмица преди Великден.

Отличените позират с престижната награда „Певец на годината“

Всички маси бяха кръстени на легенди от сцената на голямото шоу - Емил Димитров, Бисер Киров, Ирина Чмихова, Леа Иванова… Евгени и приятелят му Карло посрещнаха над 175 души в балните зали в историческото сърце на София. Моделът и предприемач Карло Бейкър долетя специално от Лондон и двамата с Евгени връчиха Голямата награда на Искра Радева.

Александра Калита връчи приза „Голямото завръщане“ на Стефан Митров

Една от най-известните актриси на България отбелязва личен юбилей и 30 години от създаването на своя театър „Искри и сезони“. Почетна дама на вечерта беше Светла Евтимова, а почетен гост - бизнесменът Цветан Белчев. Сред гостите блестяха професор Ваня Добрева, професор Румен Драганов, Мисис „Вселена 2025“ Александра Калита, бизнесменът Румен Джабарски, топ моделът Олга Модева...

Професорите Ваня Добрева и Румен Драганов поднесоха статуетка на Цвети Радойчева

Поли Хубавенска, която празнува и рожден ден, развълнувано прие статуетка за популяризиране на българската песен по света. Стефан Митров взе приза „Голямото завръщане“. Антония Маркова бе удостоена за своя блясък и артистичен стил, а Мими Николова и Цецо Елвиса - за кавъра на евъргрийна „Замълчи“.

Искра Радева получи гран при от Карло и Евгени Минчев

Кристина Димитрова бе аплодирана за новия си хит, сътворен от Евгени Минчев и Артур Надосян, който пък е почетен председател на конкурса. Виктор Калев получи награда за своя спектакъл „Грамофон“, който от десет години радва публиката.

Виктор Калев прие наградата от почетните гости на събитието Светла Евтимова и Цветан Белчев

По време на церемонията Карло Бейкър обяви, че на 16 октомври в София ще се проведат първите британски бизнес награди. Залата бе украсена от Ани Сарандева и нейната компания за сватбена декорация.

Бизнесдамата Нери Русева с Кристина Димитрова, която бе удостоена за новата си песен, сътворена от Евгени Минчев и Артур Надосян

Досега в благородната надпревара „Певец на годината“ между лауреатите са били Тони Димитрова, Орлин Павлов, Силвия Кацарова, Васил Петров, Фики Стораро, Мустафа Чаушев, Михаела Маринова и други.

