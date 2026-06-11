Децата на Брад Пит видяха сметката на баща си

Още едно от децата на Анджелина Джоли и Брад Пит се отказва от фамилното име на баща си. 21-годишната Захара е подала молба в съда с искане името ѝ официално да бъде променено от Захара Джоли-Пит на Захара Джоли. Изслушването по случая е насрочено за 28 септември, като представители на актьора все още не са коментирали темата.

Захара вече демонстрира това си намерение публично - първо през 2023 г. в колежа „Спелман“, а по-късно и при дипломирането си с бакалавърска степен по психология.

Тя следва примера на по-големия си брат Мадокс, който през май 2026 г. също задейства съдебна процедура по лични причини, и на сестра си Шайло, която направи това през 2024 г. По-малката дъщеря Вивиан също се разграничи от баща си, пропускайки името му в театралния проект "The Outsiders".

Връзката на холивудските звезди започна през 2005 г. и приключи с раздяла през 2016 г. - две години след сватбата им. Повод за развода стана скандал по време на полет с частен самолет, при който се твърди, че Пит е проявил агресия към децата. Окончателният съдебен развод между актьорите бе финализиран през декември 2024 г. Близки до актьора споделят, че той е дълбоко съкрушен от действията на децата си, но се надява един ден да се помирят.

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