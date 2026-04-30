Разлог събира най-добрите тежковозни коне

Разлог се подготвя за едно от най-очакваните събития в региона – традиционния шампионат на тежковозни коне. За тридесет и трета поредна година градът ще събере стопани и елитни животни от цялата страна, за да премерят сили в дисциплината „теглене на товар“. Организатори на зрелищното събитие са Община Разлог и Сдружението за коневъдство и конен спорт „ДВАЛ“.

Арена на истински великани

Надпреварата ще стартира точно в 10:00 часа на 2 май в базата на сдружение „ДВАЛ“. Очаква се в Разлог да пристигнат коне от различни краища на България, известни със своята масивност и невероятна работоспособност.

Участниците ще бъдат разпределени в пет категории според собственото си тегло:

До 500 кг;

До 600 кг;

До 700 кг;

До 800 кг;

Над 900 кг (категорията на истинските „титани“).

Железни правила за дисциплина и хуманност

Шампионатът в Разлог е известен със своите стриктни правила, които гарантират както честна игра, така и грижа за животните. Всеки кон трябва да се появи на терена с пълна амуниция за впрягане.

Изпитанието е истински тест за воля: конят трябва да изтегли тежкия товар за своята категория на разстояние от 30 метра. Времето за впрягане е ограничено до три минути, а самото изтегляне също трябва да се случи в рамките на триминутен прозорец.

Повече от състезание – празник на българското коневъдство

За жителите и гостите на Разлог това не е просто спортно събитие, а празник, който почита вековната връзка между човека и коня. Тежковозните коне са символ на трудолюбие и мощ, а шампионатът е възможност за стопаните да покажат резултатите от дългогодишните си грижи и селекция.

Събитието обещава висок адреналин, емоции за цялото семейство и възможност да се докоснете до най-внушителните представители на българското коневъдство.

