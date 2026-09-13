Ивайла Бакалова по спешност в болница! Моли се за втори шанс
Миската показа кадри с превръзки по тялото си
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Миската показа кадри с превръзки по тялото си
Период на изчистване, осъзнаване и плавен завой към по-стабилно бъдеще
Предложението беше инициирано от омбудсмана Диана Ковачева
Улеснени процедури за фалит, които да дават възможност на предприемачите отново да се включат в икономиката препоръча еврокомисарят Кристалина Георгие...
Николай Бареков я кани в "България без цензура"