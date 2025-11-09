Екзотика с "Мис България" и "Мистър Ливан"

Няколко известни почитателки на ориенталската екзотика в индустрията на красотата блеснаха по червения килим за премиерата на шоу рума Al Amar в Студентския град. Енджи Касабие, „Мис България“ Наталия Гуркова, Есил Дюран и „Мисис Глоуб“ Румяна Маринова бяха посрещнати от международния експерт в ароматите Ахмед Хамед.

(На снимката: „Мистър Ливан“ Рабих Ел Зейн, „Мис България“ Наталия Гуркова и Ахмед Хамед)

Сред господата, които оцениха новите ухания, бяха известният журналист Крум Савов, харизматичният Рабих Ел Зейн, носител на титлата „Мистър Ливан“, продуцентът на тв предаването „Дестинации“ Атанас Лазаров. „История за стил, страст и индивидуалност – това е истинският парфюм“, споделя Ахмед Хамед.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com