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Миски в носии (СНИМКИ)

Миски в носии (СНИМКИ)

Кюстендил. Кюстендилската мадона, накипрена в пъстра носия, която грее на фона на шарени китки или узрели плодове - този образ се пази в съзнанието на...

16 март | 21:05
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