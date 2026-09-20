Има ли трети човек? Геро призна за развода

Актьорът и телевизионен водещ Герасим Георгиев - Геро категорично отрече намесата на трети човек в развода със съпругата му - спортната журналистка Цвета Гагарова.

Той направи това разяснение лично в профила си във Фейсбук чрез стори. На директно запитване от последовател дали той или бившата му партньорка са започнали нова връзка, водещият отговори кратко и ясно: „Няма такова нещо, с Цвети оставаме приятели. Дъщеря ни също прие раздялата.“

Геро и Цвети бяха заедно 18 години и имат обща дъщеря - Йоана. Отношенията им дълго време бяха сочени за пример в шоубизнес средите, а раздялата им дойде изненадващо за публиката, подхранвайки поредица от слухове за възможни изневери. С реакцията си актьорът за първи път пряко адресира спекулациите, като подчерта, че двамата са запазили цивилизовани и приятелски отношения в името на детето си.