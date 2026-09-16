Огромно признание за Стефан Цанев

„Специалната награда на София за изключителни постижения и принос в националната култура“ тази година получава писателят и драматург Стефан Цанев. Той пристигна в София специално, за да приеме лично статуетката, дело на скулптора Георги Чапкънов, реплика на статуята "София" в центъра на столицата, предаде БГНЕС.

В навечерието на Деня на София – 17 септември – Столичната община връчи традиционните си Награди за ярки постижения в областта на културата. С тях се отдава признание към творци и творчески колективи за конкретно произведение или художествен факт, създадени, представени и реализирани на територията на София в периода 1 юли 2025 г. – 30 юни 2026 г., които имат реален принос за културния живот на града.

Призовете се връчват в областите „Литература“, „Театър“, „Музика“, „Визуално-пластични изкуства“, „Художествена фотография“, „Кино“, „Архитектура, опазване на културното наследство и естетизация на градската среда“, „Критика и журналистика в областта на културата“, „Танцово изкуство“, „Фолклорни сценични изкуства“ и „Съвременни перформативни и мултижанрови изкуства“.

Стефан Цанев е сред най-значимите български драматурзи на втората половина на ХХ и началото на ХХI век. Неговите пиеси поставят вечните въпроси за свободата, личната отговорност, историческата памет и нравствения избор, превръщайки театралната сцена в пространство за обществен диалог и духовно осмисляне. С философска дълбочина и изключително художествено майсторство той обновява българската историческа драма и създава произведения, които и днес звучат актуално и продължават да вълнуват нови поколения зрители и творци.

Творчеството на Стефан Цанев е неразривно свързано с развитието на българския театър и в значителна степен – с културния живот на София. Неговите драматургични текстове са поставяни от най-изявените български режисьори и са се превърнали в знакови спектакли, оставили трайна следа в историята на сценичното изкуство. На 7 август 2026 г. Стефан Цанев отбеляза своята 90-годишнина.