Стефан Цанев: Мислех, че човечеството поумнява, а то полудява
Писателят вижда надежда в изкуствения интелект и иска той да върне на хората любовта и съчувствието
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Писателят вижда надежда в изкуствения интелект и иска той да върне на хората любовта и съчувствието
Драматургът, писател и поет празнува 90-годишния си юбилей
Народът без водач е тяло без глава
Прочутото арт мазе празнува 60 с легендарната пиеса на Стефан Цанев
Време е да напишем на знамето си: "Независимост или смърт"
Големият писател с две премиери в София – на пиеса в Сатирата и на новата му книга
Не може на върха да бъде автоматът, не може оръжието да бъде сюблимното нещо на изкуството
В този свят на все по-агресивна глобализация националният идеал става все по-излишен
Опита се да прави аналог с историята
Томче с неиздавана досега лирика почита паметта на големия писател
"Така и ще си отидат, без да кажат довиждане", констатира той
Политиците да загърбят езика на омразата, съветва поетът
Страхът убива свободата, казва поетът-драматург Стефан Цанев
Ваксинирах се, но се боя, заяви Стефан Цанев
По думите на поета дори и смъртта не е успяла да обедини партиите в България
И едно време казваха: Влизай в ковчега или в ТКЗС-то, коментира писателят
Продадох душата си на театъра - той е съвременното шаманство, казва големият писател и драматург
Той получи от кмета на Сливен възпоменателна монета "Старият бряст в Сливен" и цветен албум с облика на града някога и днес
Михаил Мутафов получава наградата на САБ за чест и достойнство
"Тайната вечеря на Дякон Левски", чиято премиера е в Армията, възражда темата за греховете на народа Възхищението от морала на другите лесно премин...