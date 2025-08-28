Деян Донков избухна! Думите към недоброжелателите

Деян Донков отпразнува рождения си ден на 27 август.

Актьорът се включи в социалните мрежи, за да благодари за поздравленията, които е получил, но коментира и клеветите, които се изсипват по негов адрес.

"Днес имам рожден ден! Благодаря ви за хубавите пожелания. Благодаря и за тези, които не ми пожелават хубави неща, ами клеветят и лъжат по измислени сайтове, в частност с мен и Анна Кошко. Така ставаме по-сплотени и връзката ни става по-силна!", заяви Донков в Инстаграм профила си.

