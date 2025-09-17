Ударен старт! Последният час на Мерилин Монро покори публиката

Ударен старт на новия сезон в Народния театър „Иван Вазов“. Още с първата премиера – „Последният час на Мерилин Монро“ под режисурата на Деян Донков – салонът бе пълен, а билетите за следващите дати разпродадени.

Спектакълът представя последната психоаналитична сесия на д-р Ралф Грийнсън (Деян Донков) с иконата на Холивуд – Мерилин Монро (Анна Кошко). Сюжетът отвежда зрителя в дома ѝ на 5 август 1962 г., часове преди трагичната ѝ смърт, и проследява нишките, довели до драматичния финал.

Пиесата на Вивиан Праматаров-Хамбургер и Андреас Хамбургер сваля маската на бляскавата публичност и показва уязвимата страна на Мерилин – жената, която отчаяно търси да не бъде изоставена. В центъра са темите за любовта на живот и смърт, травмите от детството, провалените бракове, жестокия натиск на киноиндустрията, алкохола и заплитането в политически интриги и връзките ѝ с братята Кенеди.

Срещу нея стои известният психоаналитик д-р Грийнсън, който също носи своите семейни драми, но въпреки това се опитва да помогне на младата жена – дори прекрачвайки границите на професионалната етика.

В постановката участват още Думисан Карамански и Жорж Паликарски. Сценографията и костюмите са дело на Цецка Ивайлова, музиката – на Петя Диманова, а драматург е Мирела Иванова.

Предстоящи дати: 17 и 25 септември; 2, 10, 18, 26 и 30 октомври; 15, 16 и 19 ноември.

