36 лета след смъртта си. Парцалев “оживя” като Дон Кихот

Звезда пя за звезда! Чудото се случи на 14 декември в Зала 1 на НДК, където бе представен уникалният спектакъл „100 години Георги Парцалев“. Събитието бе реализирано по идея на Фондация „Лили Иванова“, съвместно със Сатиричен театър „Алеко Константинов“.

На сцената Парцалев „изигра“ мечтаната десетилетия наред от него роля – тази на Дон Кихот. За съжаление тя никога не му бе поверена.

Романът на испанския писател Мигел де Сервантес разказва за съдбата на благородник, който чете много рицарски романи, вследствие на което губи своя разум и се самопровъзгласява за рицар, въпреки че рицарското време отдавна е отминало.

За останалите хора Дон Кихот е видимо луд, защото решава да въздаде справедливост на света.

Такъв беше и Човекът Георги Парцалев – обичан и обсъждан, противоречив и праволинеен, подаващ двете си ръце на младите актьори и... винаги достоен! Никога не хленчеше, не даваше гласност на болестите си, дори да го боли до смърт. Така си и отиде – 10 дни преди промените в България през 1989-та. Не успя да види рухването на стария режим, при който живя не особено комфортно заради личния си живот, забулен в тайни. Беше недолюбван от службите, без нито една награда от БКП, но пък беше народен артист.

И така. 36 години след кончината си Георги Парцалев изигра Дон Кихот.

Това се случи с помощта на холограмна техника, която оживи образа му, а в ролята на звездния актьор на Сатирата се превъплати младия му колега Александър Григоров.

За първи път в България се използва нова технология, с помощта на която играта е на истински актьор в реално време, а това, което виждат зрителите, беше образът на Парцалев.

Представлението, продължило повече от два часа, бе своеобразна разходка из целия житейски път на Георги Парцалев (1925-1989) – от рождението и детските му години в град Левски, окръг Плевенски, студентските години по медицина, постъпването му в „Театър на трудовата повинност“, а след това и в Сатирата. Следва 6 годишно „изгнание“ от театралния живот. Разказана беше и малко известната история за връзката на големия комик с Анастасия, в която той лудо се влюбва, но уви, тя умира млада и той никога не успява да я прежали. Специален момент бе отделен на личната и професионална подкрепа на режисьора Методи Андонов, и най-вече – огромната любов на българите към него.

Музикалната част бе поверена на бенда на Сатирата, ръководен от Мартин Каров.

Водещ на това представление, постигнато чрез използване на високотехнологична техника, беше актрисата Силвия Лулчева.

На сцената излязоха над 60 души – актьори и музиканти.

Освен цялата трупа на Сатирата и Grand LI Orchestra, участие взе и оркестърът на Националния музикален театър с диригент маестро Константин Добройков.

Видимо развълнувана Лили Иванова излезе на сцената, за да изпълни едни от най-чувствените си хитове – “Искам те“, „Присъда“, „Ветрове“, а публиката , изправена на крака, пя заедно с нея.

Спектакълът "100 години Георги Парцалев" показа черно-бели снимки върху интерактивна видеостена, част от личния архив на Парцалев и семейството му.

Благодарение на високата технология бяха пресъздадени движенията на Парцалев, както и неговия автентичен глас, чрез наслагване на аудио-визуални файлове. Резултатът бе плътен образ, който директорът на Сатирата Калин Сърменов бе вплел в сценария. Режисьор на шоуто бе Николай Младенов.

Холограмата, която впечатли зрителите със своята детайлост и интерактивност, беше реализирана чрез специално изработена технология, която се подготвя от началото на 2025 г. от МР–STUDIO.

MP-STUDIO е сред пионерите в областта на светлинното изкуство в Европа, със 17 години опит и над 700 глобални проекта, с множество международни награди и проекции върху емблематични сгради по света.

Желанието на Лили Иванова и екипа на нейната фондация е след спектакъла холограмата на Георги Парцалев да бъде дарена на държавата, за да бъде използвана и от други институции, ако решат да съхранят паметта за големия актьор.

Аплодисменти към небесната сцена за големия Георги Парцалев!

