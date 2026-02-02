БГ художничка влезе в Гинес с участие в Дубай

Българска художничка направи фурор в Дубай. Моника Димитрова влезе в Книгата на рекордите „Гинес“ по време на второто издание на Global Canvas аrt festival, едно от най-мащабните и модерни международни арт събития. Световният рекорд е за 50-те артисти от най-много националности, участвали едновременно в сесия по рисуване. Сред тях е и Моника Димитрова, чиято картина е отличена от международното жури с първо място заради въздействието на ярката палитра и силните вибрации.

Моника Димитрова ще представи своята следваща изложба в Арт клуб „Дипломат“ – специалното пространство за изкуство на Царя 6 в историческото сърце на София, където излагат водещи имена на изящното изкуство и се случват събития от различни жанрове.

