Отиде си голяма българска художничка
Поклонението пред тленните ѝ останки ще бъде на 18 март
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Поклонението пред тленните ѝ останки ще бъде на 18 март
Моника Димитрова ще покаже картините си в Арт клуб „Дипломат“
Рьо Тацуки има изключително точни прогнози
С множество изложби у нас и в Европа
Тя остави зад себе си безценно културно наследство
Опелото ще се извърши на 29 декември
Варна скърби за загубата
Играчките са за момичета загубили всичко при взрива на 4 август в Бейрут
На младини художничката е шампион по фигурно пързаляне и има медал за 100 метра гладко бягане Мария Столарова почина преди 91-ия си рожден ден в съня...
Цяла година Йона Тукусер плаче без причина, чувства, че нещо смуче радостта й от живота Жената вярвала и се молила, усетила дупка в гръбнака си, от к...
Американката Лиза Леви ще протестира срещу глупостите на художниците в днешно време. Ще го направи с пърформанс на 30 и 31 януари в Christopher Stout...
Художничката от Варна Розалина Налбантова организира благотворителна изложба, на която разпродава картините си. Целта й е да събере средства за лечени...
Младата Савина Тупарска ще отправи своето предизвикателство към публиката на 7 май в Арт салона на Радио Благоевград. Тя е студентка във Висшето завед...
Творбата на Моника Тошева краси кабинета на състезателя от Формула 1
И Никос Казанзакис иска ръката на Бисера Винарова, тя избира Симеон Радев