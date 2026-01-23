Великият Валентино! Блясъкът беше неговия занаят

Наричайте ме Император, Крал, Икона – аз съм Валентино, казваше италианският дизайнер, който хвърли ръкавица на парижкия кутюр

Да отидеш в Рим и да не хвърлиш монети на желанието във фонтана Ди Треви е като да не видиш папата. Този фонтан, създаден през 1762 г. от Никола Салви със скулпури, изработени от Пиетро Брачи, е един от символите на европейската култура. Но влиза в златната книга на киното, както и в туристическите маршрути, със сцената, в която Силвия (Анита Екберг), облечена в черна прилепнала рокля без презрамки, танцува в ледените води и като сирена примамва журналиста Марчело Рубини (Марчело Мастрояни) с обещания за блаженство и падение. Годината е 1960, филмът е „Сладък живот“ на режисьора Фредерико Фелини, а американската филмова звезда с шведски корени е облечена с тоалет на Валентино. Сцената не само става част от историята на киното, но и подхранва обществения интерес към новия току-що създаден бранд.

66-години по-късно името на 94-годишния Валентино Гаравани, който си отиде от този свят на 19 януари, е синоним на елегантност и блясък. Той облича най-сниманите жени в света от периода от „Долче Вита“ до Джей Ло на наградите „Оскар“ през 2000-те, членове на кралски семейства, богаташи, аристократи. Марката му създаде империя с бутици в САЩ , Европа и Япония.

Валентино беше специалист по лукс, но без излишна помпозност. Гордееше се, че е първият италиански моден дизайнер, напълно, макар и неохотно, приет от моден Париж. Но продължава италианската традиция да поддържа лични връзки с умели шивачки, на които много държи.

Магията на танцьорките

Още като момче той е омагьосан от роклите на танцьорките, спускащи се по безкрайни стълби в холивудския мюзикъл от 1941 г. „Момичето Зигфелд“. Много преди червените килими на филмовите премиери и стъпалата на музея „Метрополитън“ в Ню Йорк да се превърнат в основна сцена на модата, Валентино проектира рокли, които се вписват в лукса, пише „Гардиън“.

Валентино Клементе Лудовико Гаравани е роден на 11 май 1932 г. във Вогера, Ломбардия. Родителите му Мауро и Тереза го кръщават на актьора-сензация на нямото кино Рудолф Валентино. Заради интереса на момчето към модата леля му Роза и друга местна шивачка го допускат в своите работилници. От 1949 г. родителите му финансират образованието му в Ecole des Beaux-Arts в Париж и го подкрепят през петте години чиракуване при дизайнера Жан Десе. След това Валентино учи още две години при Ги Ларош и като завършва, се завръща в родината си.

Баща му и негов колега бизнесмен финансират първото му студио за висша мода на улица „Виа Кондоти“ в Рим през 1959 г., а Валентино, решен да достигне нивото на парижката висша мода, харчи огромни суми за платове, кожи и френски манекени.

Съдбовната среща

Може би всичко щеше да завърши с фалит, ако през една гореща юлска нощ на 1960 г. той не беше срещнал Джанкарло Джамети - 19-годишен студент по архитектура с нюх към бизнеса. Той се отказва от обучението си и двамата с Валентино основат едноименната модна къща. Тази среща на прочутата улица „Виа Венето“ в Рим се оказва съдбовна за Валентино не само защото дава началото на бранда му, но и защото намира човека, с когото е повече от 65 г.

Години наред двамата не разкриват, че освен бизнес са и интимни партньори. Открито започват да говорят за връзката си през 2004 година. "Това не е история за пари или мода, а за любов. Винаги трябваше да пътуваме в различни коли и Валентино винаги беше придружаван от дами на своите премиери, но бяха различни времена", казва Джанкарло в интервю за Vanity Fair. Не обсъждали връзката си и със своите майки - Тереза Гаравани и Лина Джамети, които по това време живеели с тях.

И макар че домът на Джамети е в Лондон, а на Валентино - в Рим, двамата винаги са казвали, че съюзът им е перфектен. Дори когато се разделят, връзката им остава силна. "Джанкарло и аз се разбираме напълно без да говорим. Но характерът му е напълно противоположен на моя. Много съм му благодарен, защото крие неща от мен, за да пази доброто ми настроение", казва дизайнерът пред WWD.

Анализаторите отбелязват, че бизнес стратегията на Джамети е изиграла голяма роля в адаптацията на модната къща към развиващия се пазар. На него се приписва и неколкократното спасение на марката от фалит.

Елизабет Тейлър, Джаки Кенеди и Оскарите

Историята на модната къща може да се проследи дреха по дреха, кой я е носил и кога.

Елизабет Тейлър е с рокля „Валентино“ на премиерата на „Спартак“ през 1961 г., а на следващия ден моли дизайнера за седем безплатни тоалета в знак на благодарност за рекламата. През 1962 г. Джамети го убеждава да покаже свои колекции в двореца Пити във Флоренция, което привлича американски купувачи от универсални магазини, нежелаещи да плащат все по-големи такси за правата да произвеждат дизайнерски модели от модния подиум в Париж.

Валентино започва да продава директно в Ню Йорк през 1964 г. Негова клиентка става овдовялата Жаклин Кенеди, която облича по време на траура, а по-късно изработва деликатната ѝ дантелена рокля в цвят слонова кост за сватбата с Аристотел Онасис. През 60-те и 70-те години Валентино става придворен шивач на красивите и богатите, включително императрицата на Иран Фарах Пахлави и редакторката на Vogue Даяна Вриланд. Негови рокли са носили на сватбите си Елизабет Тейлър, Ники Хилтън, Дженифър Лопес, Гуинет Полтроу, Ан Хатауей, Кортни Кокс, принцесите Мадлен и Мари-Шантал.

„Знам какво искат жените - да бъдат красиви. Забравете за модата - гръндж, смесване на стилове. Не мога да гледам жените толкова объркани и странни. Искам да накарам всяко момиче, когато се появи някъде, да изглежда така, че всички да се обръщат след него", заявява той пред Vanity Fair през 2004 г.

Таблоидите се шегуват, че Валентино има множество Оскари, защото актрисите-победителки често са облечени с негови дрехи при получаване на статуетките: Джесика Ланг през 1983 г. носи негова ментовозелена рокля с пайети, София Лорен през 1991 г. е със зашеметяваща черна рокля, а тоалетът на Джулия Робъртс за обявяването на победата й за „Ерин Брокович“ все още се смята за една от най-добрите рокли за всички времена, носени на Оскари.

След толкова тесни връзки с Холивуд, Гаравани участва и във филм, играейки себе си - в „Дяволът носи Прада“ „Само малка епизодична роля, да бъда редом с Мерил Стрийп – това е голяма чест“, казва той.

Valentino Red

Дизайнерът създава червеното, запазено в света на модата като Valentino Red. Рокля в този нюанс се появява още в първата му колекция - „Фиеста“, и се превръща в хит. Оттогава Валентино включва червена рокля във всяка колекция.

Това е смесица от кармин и алено, с нотка на оранжево – изцяло нов оттенък, вдъхновен от възрастна жена в операта на Барселона, чиято елегантност поразява младия Валентино. "Беше дълъг процес на изследване, смесване на различни тонове", казва дизайнерът.

Valentino Red дори има свой Pantone нюанс. Цветът е толкова важен за модната къща, че на финала на последното ревю през 2008 г. всички модели дефилират в червени рокли.

Емблематичния Valentino Red носи и непокорната принцеса Даяна.

Висока класа

Валентино не само облича световния елит, но и самият той е икона на стила. Негова запазена марка е перфектно скроен панталон, но в ежедневието, далеч от камерите, се наслаждава на копринени панталони, блузи с щампи и дънки, обикновено съчетани със сако. Винаги е придружаван от кучетата си мопсове.

Валентино и Джамети живеят на ниво, подобаващо на клиентите им – правят лъскави партита, имат пет луксозни имения по цял свят, пълни с антики, притежават яхта, самолет и, в най-бурните години на Италия, бронирано Ферари в характерния за Валентино червен нюанс. Този живот е по-екстравагантен от маниерите на парижките дизайнери. Дори Юбер дьо Живанши не успява да събере колекция от произведения на изкуството, която да се сравни с тази на Валентино. През 1990 г. той открива в Рим художествена галерия – „Академия Валентино“.

През 2007 година Валентино обявява, че ще спре да създава модели за компанията си, която вече не контролира, след като я продава за 300 милиона долара. Предава юздите на Пиерпаоло Пичоли, но никога не се пенсионира напълно и често е гост на значими събития в индустрията.

Последното му ревю е в Париж през януари 2008 година.

Пичоли прави марката известна с розовата си колекция. Креативният директор си сътрудничи с Pantone, за да създаде нюанса Pink PP. Линията незабавно се превръща в хит. Носят я Зендая, Флорънс Пю и други известни личности.

„Винаги съм приемал с радост всички имена и титли, които ми дават: Крал, Император, Икона. Аз съм Валентино. Живея в собствен свят. Животът ми не се е променил. Все още съм същият човек, който бях преди много години. Обичам да създавам дрехи, обичам красиви неща, обичам красиви къщи, обичам да организирам партита. Ако искат да ме нарекат икона - добре, тогава аз съм икона“, казва дизайнерът.

