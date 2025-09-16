Деян Донков и Анна Кошко сбъднаха мечтата си

Деян Донков и Анна Кошко обявиха, че са сбъднали общата си мечта.

На 17 септември в Народния театър е премиерата на спектакъла за последния ден от живота на Мерилин Монро, в който популярният актьор изпълнява ролята на психоаналитика на звездата, а в ролята на Мерилин се превъплъщава неговата млада любима.

И докато Донков и Кошко ги тресе сценична треска, бившата на култовия актьор - актрисата Радина Кърджилова, е в ролята на грижовна майка и напуска фотоси как изпраща големия им син Христо на училище.

