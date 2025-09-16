Явор Бахаров призна за Рая Пеева

Явор Бахров направи емоционални признания за личния си живот.

Актьорът рядко дава интервюта, но направи изключение за колегата си Петър Дочев.

През октомври Явор ще представи моноспектакъла си "Трима крале", който изследва отношенията между баща и син. Актьорът губи баща си много млад и именно чрез новото си представление той успява да изследва тази семейна връзка, която иначе липсва в реалния му живот.

"Аз без време загубих баща ми, бях на 25-26 години. Тази пиеса много разсъждава върху отношенията между баща и син и аз откривам много неща, които за съжаление, ме лишиха от тази възможност. Липсва ми това общуване и чрез тази пиеса се опитвам да намирам разни неща", сподели Явор в "Преди обед".

"Баща ми много държеше да мислиш. От малък ме усещаше, че съм импулсивен и енергичен, по-неспокоен характер. Казваше ми да преброя до 10, да взимаш въздух преди да кажеш нещо или преди да постъпиш по някакъв начин", разказва още актьорът.

Самият Бахаров признава, че да бъде родител е нещо, което истински се надява да му се случи с половинката му Рая Пеева. "Голяма мечта ми е да съм баща и се надявам с Рая да го постигнем. Родителството за мен е едно от важните неща в живота", казва Явор. Той даде да се разбере и че отношенията им са вече от дълго време и че ще направят следващите стъпки във взаимоотношенията си, независимо дали те ще бъдат с "обществени договори" или не.

През годините актьорът направи немалко публични провинения, за които сам признава, че с днешна дата съжалява. "Опитах се да си взема урок, доста по-смирен трябва да си в обществото. Старая се да не правя такива провинения. Съжалявам, че толкова пъти съм попадал в такива ситуации, че съм излагал майка ми и съвестта на баща ми. Най-много съжалявам, че съм причинил тези неща", категоричен е Бахаров.

