Любопитно

Катето Евро попари сина си! Сашо Кадиев се оплака

Актьорът разкри думите на майка му

15 сеп 25 | 21:21
1940
Агенция Стандарт

Сашо Кадиев откри "Кой да знае?" с типичното си чувство за хумор.

В началото на новия епизод водещият разкри последния коментар на майка му Катето Евро по негов адрес.

"Вместо да се пека на плажа, аз снимам епизоди за вас", обърна се към зрителите Кадиев. "Вместо да се излагам на слънце, аз се излагам по телевизията, както ми каза майка ми", допълни водещият, с което предизвика смях във всички в студиото.

Нов скандал в родната естрада! Петя Буюклиева изпищя
15 септември | 20:22
3960

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Агенция Стандарт

Още по тема Телевизия
Още от Любопитно
Коментирай