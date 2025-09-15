Катето Евро попари сина си! Сашо Кадиев се оплака

Сашо Кадиев откри "Кой да знае?" с типичното си чувство за хумор.

В началото на новия епизод водещият разкри последния коментар на майка му Катето Евро по негов адрес.

"Вместо да се пека на плажа, аз снимам епизоди за вас", обърна се към зрителите Кадиев. "Вместо да се излагам на слънце, аз се излагам по телевизията, както ми каза майка ми", допълни водещият, с което предизвика смях във всички в студиото.

