Анна Кошко призна за Деян Донков

Анна Кошко проговори дали професионалният й успех на сцената се дължи на връзката й с Деян Донков. 24-годишната красавица призна, че често чува от хората подобни упреци.

"Хората могат да си говорят каквото искат. Аз знам, че съм истинска. Знам с каква нагласа излизам на сцената. Знам, че обичам Деян", изповяда се актрисата в ефира на bTV.

Донков, който видимо се притесни от въпроса, моментално я защити: "Как може да израсне благодарение на мен? Аз не мога да изиграя ролята вместо нея. Аз мога само да ѝ я дам. Това справяне с нещата си е лично нейна работа."

Една от най-популярните звездни двойки у нас участва в постановката "Последният час на Мерилин Монро". Анна сподели, че често се припознава в покойната актриса, по-точно в живота ѝ.

