Селяк вгорчи живота на Никол Станкулова

Кисел селяндур изуми една от най-известните синоптички в хубавия летен ден.

Гери Малкоданска и Никол Станкулова записаха клип, който пуснаха в социалните мрежи. От видеото стана ясно, че денят е започнал коренно различно за двете красавици. Малкоданска подскача от радост, че с колежката си отиват на спорт и казва, че за разлика от нея е в настроение.

Никол Станкулова обяснява, какво е успяло да й скапе деня. Когато карала "малкото" на детска градина, (става дума за дъщеря й Андреа, която другия месец ще навърши 4 годинки) в сутрешния трафик на София, се засякла с баща, който возел едното си дете в скута си, а другото на седалката до него. Тя му направила знак, че е възмутена, а той спрял и свирнал, след което "нахранил" чаровната синоптичка.

Това не било всичко. Малко по-късно, когато Станкулова карала по "Черни връх" и там се натъкнала на гледка, подобна на първата - този път майка возела детето си на предната седалка.

