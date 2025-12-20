Храната, от която ухаем добре. И тази, която ни прави отблъскващи

Чесънът, алкохолът, месото и дори гладуването могат да променят телесната ни миризма и начина, по който другите ни възприемат. Всеки човек има свой уникален „ароматен профил“, подобно на пръстов отпечатък, а храната е един от най-силните фактори, които го оформят.

От характера и настроението до здравословното състояние – всичко влияе върху това как миришем. „През последните десетилетия науката показа, че телесната миризма се определя от гените, хормоните, здравето и хигиената ни“, казва проф. Крейг Робъртс, социален психолог от Университета в Стърлинг, Шотландия. „Тя се променя според пола, възрастта, сексуалната ориентация, доминантността, хормоналния цикъл, дори дали сме болни или щастливи.“

Но има и нещо, което можем да контролираме – какво ядем, съобщава BBC.

Потта не мирише – бактериите го правят

Храната влияе на телесната ни миризма по два основни пътя – чрез храносмилателната система и чрез кожата, обяснява д-р Лина Бегдачи от Държавния университет на Ню Йорк. В червата бактериите разграждат храната и отделят летливи съединения, които излизат чрез дъха. Така се появява лошият дъх – проблем, който засяга около една трета от възрастните по света.

Вторият път е чрез кожата. Химични съединения от храната навлизат в кръвта и тъканите и част от тях се отделят с потта. Самата пот е без мирис, но бактериите по кожата я превръщат в аромат – приятен или не.

Виновникът е сярата

Най-силно миришещите храни почти винаги съдържат сяра. Зеленчуци като броколи, зеле, брюкселско зеле и карфиол са здравословни, но богати на серни съединения, които могат да напомнят на миризма на развалени яйца. Когато достигнат кожата и взаимодействат с бактериите, потта става особено остра.

Същото важи и за чесъна и лука. При разграждането им се образуват съединения като диалил дисулфид и алил метил сулфид, които се отделят през дъха и потта – веднага след консумация и отново около половин час по-късно.

Парадоксът на чесъна: мирише, но привлича

Изненадващо, проучвания показват, че макар чесънът да влошава дъха, той прави мъжката пот по-привлекателна. В експеримент 42 мъже носили подложки под мишниците си, докато част от тях консумирали чесън в различни количества. След това 82 жени оценили ароматите.

Мъжете, които яли повече чесън или приемали добавки, били възприемани като по-секси, по-привлекателни и по-мъжествени. „Повторихме изследването три пъти, защото резултатите ни изненадаха“, казва ръководителят на екипа Ян Хавличек от Карловия университет в Прага. Вероятното обяснение е, че чесънът има антиоксидантни и антимикробни свойства, които сигнализират за добро здраве.

Плодове, зеленчуци и „по-сладка“ миризма

Широкообхватно австралийско проучване от 2017 г. показва, че мъжете, които ядат повече плодове и зеленчуци, ухаят по-флорално, сладко и приятно. Диети с умерено количество мазнини, месо, яйца и тофу също се свързват с по-добра телесна миризма.

Най-непривлекателна обаче се оказва диетата, богата на въглехидрати.

Месо, риба и „рибен синдром“

Разграждането на животинските протеини води до отделяне на аминокиселини и мазнини, които чрез потта взаимодействат с кожните бактерии. Рибата и бобовите растения съдържат триметиламин – силно миришещо съединение. При рядко състояние, наречено триметиламинурия или „синдром на рибната миризма“, тялото не може да го неутрализира и човек започва да мирише на развалена риба.

В друго проучване жени оценяват миризмата на мъже, които две седмици са били на месна или безмесна диета. Потта на мъжете без месо е определена като по-приятна и по-малко натрапчива. „Не очаквахме това, тъй като месото е важна част от човешката еволюция“, признава Хавличек, но уточнява, че никога не сме консумирали месо ежедневно в такива количества, както днес.

Алкохол, кафе и гладуване

Алкохолът води до отделяне на ацеталдехид – токсично и летливо съединение с характерна миризма на застоял алкохол, което излиза и чрез потта. Освен това алкохолът дехидратира и намалява слюнката, което усилва лошия дъх.

Кофеинът стимулира потните жлези, особено в областта на подмишниците, създавайки идеална среда за бактерии. Молекули на кофеина дори са откривани в потта.

Любопитен факт: мъже, пили бира, се оказват по-привлекателни – но само за комарите.

Миризмата – скритият социален сигнал

„Ние сме бозайници и миризмата играе важна роля в социалното взаимодействие“, казва проф. Робъртс. Въпреки това тя е само един от многото фактори за привлекателност и трудно може да бъде изолирана от външния вид и поведението.

Едно изследване показва, че жени, които гладуват 48 часа, имат по-привлекателна пот, но друго сочи, че дъхът им става по-неприятен. Изводът на учените е ясен: няма универсална формула.

Храната влияе на миризмата ни – понякога по неочаквани начини. А това как ще бъдем възприети, зависи от сложна комбинация от биология, навици и контекст.

