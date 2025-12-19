Брад Пит победи Джоли! Наредиха на актрисата да...

Брад Пит е постигнал важна правна победа в продължаващата битка с бившата си съпруга Анджелина Джоли за френската винарна, разкрива RadarOnline.com.

Съдия от Лос Анджелис се е произнесъл в полза на 62-годишния Пит и е наредил на 50-годишната Джоли да предаде текстовите съобщения с адвоката си, свързани с продажбата на нейния дял от Chateau Miraval, който двамата са закупили заедно през 2008 г.

Пит твърди, че Джоли е нарушила предполагаемо споразумение между тях, в което, според него, се е обещавало, че никой от двамата няма да продава акции от Chateau Miraval, освен ако другият не се съгласи с това. Носителят на "Оскар" твърди, че Джоли е пренебрегнала това, когато е продала своя дял за 67 милиона долара през 2021 г., без да му позволи първо той да го изкупи, ако иска.

Последните събития по делото се фокусират върху комуникацията на Джоли с нейния екип, за която тя твърди, че е защитена от споразумение за неразкриване. Пит твърди, че бившата му съпруга е използвала споразумението за неразкриване на информация като претекст, за да скрие бизнес преговори за собствеността си във винарната. Съдията от Върховния се съгласи с правния екип на Пит и нареди на Джоли да предаде кореспонденцията - тя има 45 дни, за да се съобрази с разпореждането на съда, пише "Дир".

Докато обсъждаше последното решение, източник твърди, че имейлите ще покажат, че актрисата е била "неискрена от самото начало". Правният екип на Пит повтори твърденията на източника в съдебното си заявление, в което заяви, че Джоли "злоупотребява с привилегията да скрива важни документи, които са в основата на делото". Адвокатите на актьора допълнително твърдят, че аргументите на Джоли за това, защо отказва да предаде имейлите и текстовите съобщения, не са юридически обосновани.

Що се отнася до съдържанието на комуникациите на Джоли, се казва, че те включват обсъждане на това как да се процедира с продажбата на акциите й с дългогодишния й бизнес мениджър Тери Бърд. Екипът на Пит повдигна въпроси относно редакциите в документите, които според тях вероятно биха могли да скрият личното мнение на Бърд.

Докато Джоли настояваше, че съобщенията са "необходими, за да ми помогнат да получа необходимата правна консултация", адвокатите на бившия й съпруг отхвърлиха това.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com