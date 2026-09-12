Брад Пит победи Джоли! Наредиха на актрисата да...
Правната битка между бившите съпрузи продължава
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Правната битка между бившите съпрузи продължава
Реакцията ѝ обаче едва не ѝ коствала роля, донесла първата голяма награда в живота ѝ
Отново влиза в шпионски трилър
Лондон. Световно известната актриса Анджелина Джоли потвърди слуховете, че планира да изпълни ролята на Клеопатра в едноименния биографичен филм на Ер...