Мелания по стъпките на Джаки. Каква коледната украса сложи в Белия дом

Коледа в Белия дом винаги е повече от празнична украса - тя е огледало на епохата и на личността на първата дама. Тази година посетителите и медиите са единодушни, че коледната визия, подготвена от Мелания Тръмп, е сред най-красивите и стилни интерпретации на празника в последните десетилетия. Без показност, но с безупречен усет към детайла, Белият дом излъчва топлина, елегантност и усещане за дом.

По информация на Realtor.com тазгодишната украса следва ясно изразена концепция, в която класическите символи доминират над модерния ефект. Над 50 коледни елхи, десетки венци, гирлянди и ръчно подбрани орнаменти изпълват Синята зала, Източната зала и Червената стая. Цветовата палитра е сдържана - бяло, злато, зелено и традиционно червено, което придава на интериора усещане за спокойствие и устойчивост във време на динамични промени.

Този подход не е случаен. Именно Джаки Кенеди е първата дама, която в началото на 60-те години съзнателно превръща коледната украса на Белия дом в традиция с културна и историческа стойност. Преди нейния мандат празничните декорации са били по-скоро формални и ограничени. Жаклин Кенеди е тази, която започва системното украсяване на резиденцията с тематични елхи, исторически мотиви и ясно разказана концепция, превръщайки Коледа в Белия дом в национално събитие.

Мелания Тръмп, подобно на Кенеди, възприема Белия дом не просто като официална резиденция, а като символ на американската държавност. Нейната коледна визия е елегантна, балансирана и лишена от крайности. Официалното коледно дърво в Синята зала е сред акцентите - украсено с орнаменти, посветени на американските щати и на семействата на военнослужещи. Това е съвременен прочит на патриотизма, който говори чрез символи, а не чрез лозунги.

Разликата между двете първи дами е във времето, но не и във философията. Докато Джаки Кенеди поставя основите на традицията и историческата приемственост, Мелания Тръмп я развива в контекста на 21 век - с внимание към устойчивостта, визуалната хармония и преживяването на посетителите. В украсата присъстват и модерни елементи, но те никога не доминират над класическата линия.

При Мелания Тръмп истинската красота е в мярката. Тя не се стреми да впечатлява с мащаб, а с последователност и вкус. Именно това я поставя в естествен диалог с наследството на Джаки Кенеди - жената, която първа превърна Коледа в Белия дом в разказ за традиция, история и национална идентичност., пише "Флагман"

Колаж: Флагман

