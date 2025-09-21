Деян Донков превърна любимата си в Мерилин Монро

Деян Донков се обясни повече от обедително в любов на Анна Кошко. Страхотният актьор, който я режисира в „Последният час на Мерилин Монро“, доказва в спектакъл, че тя има бъдеще на сериозна актриса - напук на всички приказки, че ефектната блондинка играе в Народния театър, без да заслужава тази чест.

Пиесата е на българката д-р Вивиан Праматароф-Хамбургер и професор Андреас Хамбургер, видни европейски психоаналитици. Анна Кошко поразително прилича на световната блондинка. Деян Донков играе нейният последен психоаналитик, д-р Ралф Грийнсън. Участват още художникът Думисан Карамански и цигуларят Жорж Паликарски, които се сред големите изненади на камерната сцена „Апостол Карамитев“. В постановката има колкото театър, толкова и кино, а добавената реалност на Мая Вселенска наистина е изключително въздействаща. Какво се случва след последната среща на д-р Грийсън и Монро в дома й на 5 август 1962 година, след като тя е открита мъртва? Какво води до трагическата развръзка? Това са опорните точки в драматургията и интерпретацията й.

Деян Донков като последния психоаналитик на Монро

Пиесата, създадена по автентични документи и събития, разкрива истинската драматична същност на звездата, скрита зад фасадата на съблазнителната блондинка от мокрите сънища на милиони през 50-те и началото на 60-те. Травмите от детството, неуспешните бракове, жестоката мелница на снимачните площадки, алкохолът и барбитуратите, оплитането в мрежите на голямата политика и опасните връзки с братята Кенеди свързват Мерилин с известния учен и психоаналитик д-р Ралф Грийнсън, който също има скрита семейна драма, но всеотдайно се опитва да помогне на младата жена, прекрачвайки дори допустимата дистанция в отношенията им.

Снимки: Народен театър

