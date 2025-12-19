"Stunner" изстреля българската музика в света на K-pop

Българската следа в световната музика продължава да се утвърждава. Песента „Stunner”, създадена по време на международния лагер Sofia Songwriting Camp и изпълнена от корейската звезда TEN, е класирана на седмо място в годишната селекция на Billboard за най-добри K-pop песни на 2025 година.

В авторския екип участва и българката Дара Екимова, която работи заедно с международни сътрудници в една от най-влиятелните музикални сцени днес – K-pop.

„Всяка година срещите между български и чуждестранни автори в рамките на Sofia Songwriting Camp раждат истински международен ентусиазъм към таланта на нашите музиканти“, споделят организаторите на лагера, съобщи БЛИЦ

