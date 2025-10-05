Евгени Генчев дебютира в театъра

Евгени Генчев отново ще докаже, че е артист, който с лекота, талант и финес дефилира в различните жанрове – топ пианистът скоро ще дебютира в театъра. Той репетира главната роля в „Bella Donna”, прочутата комедия на Щефан Фьогел, която ще гледаме в атрактивната интерпретация на режисьора Станислав Тодоров-Роги. Продуцентът Кирил Кирилов неслучайно без колебание се е доверил на Евгени Генчев – той има отлична оценка по актьорско майсторство от Кралската музикална академия в Лондон и шестица от самия Мариус Куркински. Както се знае, Куркински блести със сонетите на Шекспир в спектакъла на Евгени Генчев „Валсът на розите“с шедьоври на Бах и Бетовен, Шопен и Лист, Рахманинов и Скрябин., който завладя републиканските сцени и продължава бравурните си гастроли.

Първата премиера на „Bella Donna” е на 10 ноември в Пазарджик, столичната е на 12 ноември в „Сълза и смях“. В пикантната любовна история, в която жените подлудяват мъжете и обратното, участват Диана Любенова, Бориса Сарафова, Силвестър Силвестъров, Тодор Кайков, Антоан Петров. Но Щефан Фьогел е майстор не само на абсурдните ситуации, от които е изграден животът, той, като всеки качествен драматург, провокира големите въпроси: каква е цената на любовта, до къде може да стигне индивидуалната свобода, какво ни струват насладите.

