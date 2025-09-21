Рушен Видинлиев блести в костюмите на Великия Гетсби

Рушен Видинлиев, чиито концерти в клубове и музикални зали винаги са супер посещавани от еуфорична публика, има нова категория почитатели след дебюта си в Младежкия театър. Той е живописен и емоционален във „Великият Гетсби“ – 100 години след излизането на романа от легендарния Франсис Скот Фиджералд. Отиват му и страстите и костюмите на милионера, който живее с илюзията, че може да надхитри времето и нравите в Америка през 20-те на миналия век, когато се задава Голямата депресия, сринала фондовите борди и морала. Драматург и режисьор е Елица Йовчева, която не се страхува от натрупванията в съзнанието на културтрегерите от екранизациите на бестселъра с Робърт Редфорд и Миа Фароу през 1974-а и с Леонардо ди Каприо и Кери Мълиган през 2013-а. Всъщност първата премиера в Младежкия театър беше на 16 септември – в деня, който светът разбра, че изключителният Робърт Редфорд е отлетял към рая.

Рушен Виденлиев като мистериозния Гетсби

Постановката на Младежкия театър е белязана от вечната тема - изледването на митовете за мечтите, които вдъхновяват, погубват и се превръщат в горчиво-сладки спомени. Рушен Видинлиев е сдържан като Гетсби – мистериозния богаташ, дошъл от нищото, който се стреми към измамната любов на Дейзи и е готов да умре за нея, както се случва на финала. С играта си Руши успява да провокира неподправено човешко вълнение, което никак не е лесно. А цялото действие в спектакъла се случва през погледа на Ник Карауей /Теодор Ненов/. Влади Ампов-Графа е автор на партитурата, в която има и две песни. Под прожекторите са още Ангелина Славова, Венцеслав Димитров, Мая Бабурска, Моника Иванова, Ния Кръстева, Светослав Добрев, Стефан Додуров, Ярослава Павлова... Костюмите са на Александра Йотковска, хореографията – на Стефания Георгиева, отличният видео дизайн – на Петко Танчев, сценографията на Светослав Кокалов.

Снимки: Младежки театър

